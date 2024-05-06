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Калужские новости

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Калужане вступили в одну из самых коротких рабочих недель в году

Калужане вступили в одну из самых коротких рабочих недель в году

Для россиян началась вторая по своей краткости рабочая неделя в году. Если с 29 апреля по 5 мая было только два рабочих дня, то с 6 по 12 мая их будет всего триДля россиян началась вторая по своей краткости рабочая неделя в году.

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