Алонсо о 5:1 с «Фрайбургом:» «Шикарный результат. «Байер» уходит на перерыв в хорошем настроении»

После 15 туров леверкузенцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Баварии» на 4 очка. «Шикарный результат, Патрик [Шик] забил четыре гола, но было нелегко найти свободное пространство, мы не создали много моментов.
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