На Южный Урал возвращается тепло

В Челябинскую область возвращается тепло. Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в регионе опускалась до -1 градуса, а сегодня днем столбики термометров в большинстве территорий не поднимутся выше +18,и только на крайнем юге возможно +21.