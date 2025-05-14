На Южный Урал возвращается тепло

В Челябинскую область возвращается тепло. Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в регионе опускалась до -1 градуса, а сегодня днем столбики термометров в большинстве территорий не поднимутся выше +18,и только на крайнем юге возможно +21.
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