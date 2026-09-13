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Аргументы недели

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ВС РФ нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Одесской области

ВС РФ нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Одесской области

Средства ПВО за день сбили 140 украинских БПЛА над регионами РФ. Беспилотники самолётного типа перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

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