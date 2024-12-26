Отношения Китая и России вышли на беспрецедентно высокий уровень -- первый зампред Госдумы РФ И. Мельников

Москва, 25 декабря /Синьхуа/ -- Отношения Китая и России находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом в интервью Синьхуа заявил первый заместитель председателя Государственной Думы РФ, председатель Общества российско-китайской дружбы /ОРКД/ Иван Мельников, подводя итоги уходящего 2024 года.
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