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В больнице умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом "Казань -Адлер"

В больнице умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом "Казань -Адлер"

После аварии мужчина так и не пришёл в сознание.Сегодня в больнице умер 43-летний водитель КамАЗа Асламбек Усматов, который попал в аварию с поездом "Казань Адлер".

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