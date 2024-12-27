Видели заснеженных «БАРСов» в Крыму❓ Показываем фотографии Сейчас бойцы из территориальной обороны Крыма проводят учения в Черноморском районе.
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Видели заснеженных «БАРСов» в Крыму❓ Показываем фотографии Сейчас бойцы из территориальной обороны Крыма проводят учения в Черноморском районе.