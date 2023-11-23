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Глен Джонсон: «Ливерпулю» будет сложно победить «Сити», но он более чем способен противостоять «горожанам». Если кто-то и может остановить Холанда, то это ван Дейк»

Глен Джонсон: «Ливерпулю» будет сложно победить «Сити», но он более чем способен противостоять «горожанам». Если кто-то и может остановить Холанда, то это ван Дейк»

Команды встретятся в 13-м туре АПЛ. Матч пройдет в Манчестере 25 ноября.  – Что вы думаете о предстоящем матче «Сити» – «Ливерпуль»? – Как болельщик, я надеюсь на взрывной поединок двух лучших команд лиги, но, вероятно, все будет не так, и игра может оказаться довольно закрытой.

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