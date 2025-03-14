Ученые столкнулись с глубоководным хищником, который жил еще до динозавров и засняли на видео

Моря и океаны полны тайн, и если вас пугают глубины, это видео точно не прибавит вам спокойствия. На кадрах, которые снова набирают популярность в сети, подводный аппарат OceanX движется по дну океана, когда перед ним вдруг появляется древнее морское существо.
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