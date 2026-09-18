В ЯНАО подвели итоги первого дня голосования

Первый день выборов депутатов Государственной думы и Тюменской облдумы, 18 сентября, прошел «без каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан», отметил Дмитрий Заякин, руководитель окружного штаба общественного наблюдения.