В ЯНАО подвели итоги первого дня голосования

Первый день выборов депутатов Государственной думы и Тюменской облдумы, 18 сентября, прошел «без каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан», отметил Дмитрий Заякин, руководитель окружного штаба общественного наблюдения.
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