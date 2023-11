Почем зря давились морковкой

В

Воробей

Не знаю, чего там начиталась автор, что у неё сложилось мнение, будто совершенно не важно, что человек ест, но есть вот это исследование на 570 страниц, посвящённое выяснению связи типа диеты и здоровья: T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell - "The China Study The Most Comprehensive Study of Nutrition Ever Conducted". По этому исследованию был снят документальный фильм, который доступен для скачивания на траккере: "Вилки вместо ножей / Вилки вместо скальпелей / Forks Over Knives" (2011). И из него без всяких сомнений вытекает, что вегетарианство - то, что нужно практиковать, если быть заинтересованным в собственном здоровьесколько-нибудь значительно, что отнюдь не для всех так уж и актуально, нужно признать. Естественно, ко всему необходимо подходить умеючи: "Скажи дураку молиться, он и лоб расшибет". А то, что не следует навязчиво делиться с ближними своими поисками и экспериментами с диетами — очень верное наблюдение. Хотя, мотивацию к этому можно понять. А вообще, для огромного подавляющего большинства людей совершенно не важно, какая у них диета. Их за это судить не станут, никто и ничто. А потому и заморачиваться им этим вопросом нет никакого смысла! А вот для довольно маленького меньшинства людей — ВТОРОГО типа, это — важная дилемма. Это связано с тем, что у них эндогенный хронический стресс намного выше, чем у большинства. И потому от метода её, дилеммы, решения индивидуумом многое зависит для его успеха, в общем итоге.