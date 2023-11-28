ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почем зря давились морковкой

Почем зря давились морковкой

  Анастасия Миронова Ох! Сыроедов ученые уже развенчали. Да и эмпирическим путем человечество выяснило, что сыроедение не продлевает молодость.

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Комментарии
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Майя Maja
Только когда вегетарианцы будут размножаться как цветы, а не как животные, я поверю в их философию. Прочитала сегодня: &quot;В Швеции выпустили молоко для веганов из картофеля&quot;... Видела вот я молоко из сои, грецких орехов и миндаля. Теперь и из картошки... Дождались, теперь молоко практически как самогон - можно гнать из чего угодно.
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6 час.
Майя Maja
Скандал в семье веганов. - Ты что такое мне приготовила?! - Это очень полезный салат с проростками киноа... - Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты! ------------------------------  Пы.Сы. Уважаемые вегетарианцы, кушайте, пожалуйста, свою травку молча. Своими рассказами вы съедаете наш мозг и тем самым нарушаете свои принципы.
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5 час.
В
Воробей
Не знаю, чего там начиталась автор, что у неё сложилось мнение, будто совершенно не важно, что человек ест, но есть вот это исследование на 570 страниц, посвящённое выяснению связи типа диеты и здоровья:  T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell - &quot;The China Study The Most Comprehensive Study of Nutrition Ever Conducted&quot;. По этому исследованию был снят документальный фильм, который доступен для скачивания на траккере: &quot;Вилки вместо ножей / Вилки вместо скальпелей / Forks Over Knives&quot;  (2011). И из него без всяких сомнений вытекает, что вегетарианство - то, что нужно практиковать, если быть заинтересованным в собственном здоровьесколько-нибудь значительно, что отнюдь не для всех так уж и актуально, нужно признать. Естественно, ко всему необходимо подходить умеючи: &quot;Скажи дураку молиться, он и лоб расшибет&quot;. А то, что не следует навязчиво делиться с ближними своими поисками и экспериментами с диетами — очень верное наблюдение. Хотя, мотивацию к этому можно понять. А вообще, для огромного подавляющего большинства людей совершенно не важно, какая у них диета. Их за это судить не станут, никто и ничто. А потому и заморачиваться им этим вопросом нет никакого смысла!  А вот для довольно маленького меньшинства людей — ВТОРОГО типа, это — важная дилемма. Это связано с тем, что у них эндогенный хронический стресс намного выше, чем у большинства. И потому от метода её, дилеммы, решения индивидуумом многое зависит для его успеха, в общем итоге.
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1 час.

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