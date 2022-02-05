Совсем скоро в Украине начнется рейдовая проверка дорог, которая будет производиться на основании еженедельного графика на всех видах автомобильных направлений в любое время и с учетом инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, автобусные остановки, места посадки и высадки пассажиров, стоянки такси и транспортных средств, места погрузки и разгрузки грузовых автомобилей, зоны габаритно-весового контроля, другие объекты, используемые автомобильными перевозчиками […] Сообщение Украинцев предупредили о рейдах на дорогах: кого будут штрафовать появились сначала на Твоя МАШИНА.