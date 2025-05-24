Надымская ЦРБ ищет врача-анестезиолога с зарплатой до 300 тысяч рублей

Надымской Центральной районной больнице (ЦРБ) необходим врач анестезиолог-реаниматолог. Из требований к кандидату — высшее специальное образование, отсутствие судимости и наличие действующего сертификата по специальности.
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