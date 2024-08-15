Подмосковные хирурги спасли от ногу 97-летней пациентки

97-летняя жительница Орехово-Зуева была госпитализирована с мучительной болью в ноге. После диагностики было установлено, что у нее острый тромбоз конечности с большим тромбом размером 30 см, который нарушил кровообращение.
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