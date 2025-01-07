20 частей человеческого тела, которые являются примером плохого дизайна

Комик Джерри Сайнфелд как-то сказал, что если бы человеческое тело было автомобилем, то мы бы ни за что его не купили: техобслуживание того не стоит! Особенно это касается некоторых частей тела, которые, по мнению пользователей Reddit, являются образцом плохого дизайна и подводят нас чаще всего.