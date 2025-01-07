ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Заметка эта прямо просто ОТКРЫТИЕ!10 важных фактов ...
  • Зоя Гольдштаб
    Молодится? Да и ......с ней!!!!! Нашли о чем писать....Ей 73, а выглядит...
  • Вера Ванидовская
    Тетя пишет о дженериках. И не пишет главного. Европа нам продает формулу лекарства. Но никогда не продает технологию ...10 стыдных вопрос...

20 частей человеческого тела, которые являются примером плохого дизайна

20 частей человеческого тела, которые являются примером плохого дизайна

Комик Джерри Сайнфелд как-то сказал, что если бы человеческое тело было автомобилем, то мы бы ни за что его не купили: техобслуживание того не стоит! Особенно это касается некоторых частей тела, которые, по мнению пользователей Reddit, являются образцом плохого дизайна и подводят нас чаще всего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх