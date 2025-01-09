Танкисты «Южной» группировки войск помогают продвижению штурмовых подразделений при освобождении территории ДНР

Высокая мобильность, хорошее бронирование и огромная огневая мощь танков являются значительным преимуществом для оперативного подавления огневых точек противника или поддержки штурмовых групп ВС РФ.
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