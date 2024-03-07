Генерал Зарудницкий: Конфликт на Украине может обернуться войной в Европе

Нынешний конфликт вокруг Украины может привести к масштабной войне в Европе. Об этом на страницах «Военной мысли» сообщил глава академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
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