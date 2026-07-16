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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: В 6 лет оказался в интернате, а в 26 чуть не сел за двойное изнасилование: Как сейчас живет Александр Любимов

Шоу-бизнес: В 6 лет оказался в интернате, а в 26 чуть не сел за двойное изнасилование: Как сейчас живет Александр Любимов

Александр Любимов стал одним из журналистов, основавших первую независимую телекомпанию «ВИD». Острые политические сюжеты часто выходили телеведущим боком: доходило и до отстранения от эфиров, и до разборок с правоохранительными органами.

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