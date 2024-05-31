Сливочное масло для питания в детском доме-интернате не прошло проверку

Специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославкой областям проверен образец сливочного масла «Крестьянское 72,5%» (производство – Амурская область), отобранный в расположенном на территории Верхневолжья доме-интернате для детей.