Сливочное масло для питания в детском доме-интернате не прошло проверку

Специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» по заявке Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославкой областям проверен образец сливочного масла «Крестьянское 72,5%» (производство – Амурская область), отобранный в расположенном на территории Верхневолжья доме-интернате для детей.
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