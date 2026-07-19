Налоговые уведомления будут приходить на "Госуслуги" автоматически

С 1 августа 2026 года меняется порядок извещения российских граждан о выставленных им счетах по налогам: если ранее на портале "Госуслуги" уведомление приходило по запросу пользователя, то теперь оно будет появляться в личном кабинете автоматически.
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