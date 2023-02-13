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Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака, от которой не выпадают волосы

Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака, от которой не выпадают волосы

Ученые из компании “Система-биотех” изобрели новую технологию лечения рака, которая щадит здоровые клетки человека и из-за применения которой не выпадают волосы.

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