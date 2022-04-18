Кендрик Перкинс: «Джейсон Тейтум входит в десятку лучших игроков НБА»

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Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в первом матче серии плей-офф против «Бруклина» (115:114, 1-0) доказал, что входит в Топ-10 игроков лиги.