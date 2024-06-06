Итак, сегодня, 6 июня, исполнилось 80 лет высадке союзников в Нормандии, которую на современном Западе изображают не иначе, как величайшую из военных побед, равнозначную Сталинградской, Курской и все остальным операциям Красной армии вместе взятым.