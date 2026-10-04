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Медиакратия

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Испанцы протестуют из-за рекордно дорогой аренды жилья

Испанцы протестуют из-за рекордно дорогой аренды жилья

В минувшую пятницу парламент, который в Испании называется Конгресс депутатов, провалил сразу два президентских указа.

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