Иск на 390 млн рублей: Минобороны требует деньги от Кизлярского завода, который является частью по выпуску систем против беспилотников Ольга БезродняяМинистерство обороны РФ вновь привлекло внимание к происходящему в сфере оборонной промышленности.
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