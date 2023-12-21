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Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток

Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток

До 15 января Минобороны также должно отчитаться о работе по введению дистанционной постановки на воинский учетПрезидент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

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