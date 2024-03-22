Петербуржца задержали за отдых со школьницами, одна из которых умерла

На данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания. Правоохранительные органы задержали 35-летнего мужчину после загадочной смерти 15-летней школьницы в квартире дома на проспекте Королёва в Петербурге.
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