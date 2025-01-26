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К «Восточной сказке» с недоверием: браки между местными дамами и «султанами сердца» предлагают проверять силовикам и ЗАГСАМ

К «Восточной сказке» с недоверием: браки между местными дамами и «султанами сердца» предлагают проверять силовикам и ЗАГСАМ

БлокнотРУ Помимо разного рода «сомнительных патентов», смены фамилии, а то и одной буквы в паспортах, фиктивный брак всегда был популярной схемой мошенничества у мигрантов как России, так и всего мира.

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Комментарии
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Володя Золотарев
конченые твари бабы  русские за азиатов выходят   фу твари и родители дамой пускают
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11 час.
Катерина
Мой  незабвенный  папа   был  коммунист-интернационалист-атеист. Все  народы  хороши,  считал  он,  но  замуж  его  доча  могла  выйти только за  русского.  Причём,    глаза у  моего  избранника должны  были быть голубыми,  серыми, зелёными,  а  волосы   русыми.  Если  в  моём   окружении  появлялся смуглявый   черноглазый паренёк...  шерсть  на  папе  вставала  дыбом, и  я  подвергалась  репрессиям.  При  этом  бесполезно  было   доказывать, что  мы, всего  лишь,  друзья и  смуглявый  член  нашего  коллектива.  Папа говорил  так: &quot;У  вас, не коллектив, а  коллективный  сад, где  у  каждого  свой  участок...  ищи  другой  коллектив,  или  будешь  сидеть  дома&quot;.
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10 час.
герман писарев
Я тоже Советский твой папа всегда будет прав
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2 час.

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