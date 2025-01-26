К «Восточной сказке» с недоверием: браки между местными дамами и «султанами сердца» предлагают проверять силовикам и ЗАГСАМ

Катерина

Мой незабвенный папа был коммунист-интернационалист-атеист. Все народы хороши, считал он, но замуж его доча могла выйти только за русского. Причём, глаза у моего избранника должны были быть голубыми, серыми, зелёными, а волосы русыми. Если в моём окружении появлялся смуглявый черноглазый паренёк... шерсть на папе вставала дыбом, и я подвергалась репрессиям. При этом бесполезно было доказывать, что мы, всего лишь, друзья и смуглявый член нашего коллектива. Папа говорил так: "У вас, не коллектив, а коллективный сад, где у каждого свой участок... ищи другой коллектив, или будешь сидеть дома".