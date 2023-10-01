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Оккупированный Киев

Оккупированный Киев

Весной 2001 года в Музей истории Киева обратились научные сотрудники Гамбургского института социальных исследований, приехавшие в Украину специально для атрибутации некоторых фотоснимков из архивов ФРГ, сделанных в период Второй мировой войны на оккупированных вермахтом территориях.

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