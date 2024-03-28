Пресняков раскрыл главную цель проекта "Голос мой услышь"

ТАСС/Михаил Терещенко Музыкант Владимир Пресняков рассказал, что все вырученные деньги от музыкального проекта "Голос мой услышь", созданного в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", передадут пострадавшим от теракта.
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