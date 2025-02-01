Требования Трампа вызвали гнев в ФБР

Требования администрации президента США Дональда Трампа к ряду высокопоставленных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) подать в отставку или уйти на пенсию вызвали ярость в госструктуре, сообщает телеканал NBC со ссылкой на экс-чиновника.
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