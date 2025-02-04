ВСУ наращивают численность группировки на границе с Белгородской областью

Стало известно, что, пока российские войска очищают от украинских сил часть оккупированной с августа 2024 года Курской области, была зафиксирована активность противника возле соседней Белгородской области.
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