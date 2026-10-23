Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии со службой безопасности коммерческой компании и следователями регионального управления СК России пресечена противоправная деятельность одного из руководителей предприятия и его подельников.