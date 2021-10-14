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Температурные качели добьют украинцев, заморозки и потепление сойдутся в схватке: какой будет погода

Температурные качели добьют украинцев, заморозки и потепление сойдутся в схватке: какой будет погода

Осень в Украине продолжает радовать украинцев сравнительно теплыми днями, но температурные перепады становятся все более существенными, а ночи – все более холодными.

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