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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дзюба, где ты?» Алип получил боксерские перчатки от Бивола после победы над «Химками»

Защитник «Зенита» получил в подарок боксерские перчатки от Дмитрия Бивола. Перед матчем 25-го тура Мир РПЛ с «Химками» (1:0) суперчемпион мира по боксу провел автограф-сессию на «Газпром Арене».

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