В Новодвинске незаконно выдавали микрозаймы

К административной ответственности привлекли индивидуального предпринимателя.Прокуратура Новодвинска выяснила, что индивидуальный предприниматель предлагал услуги краткосрочного займа под залог ювелирных украшений.
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