Блогеры свели в гонке три Mazda MX-5 с моторами разных способов доработки

Для фанатов компактных и недорогих спорткаров MX-5 традиционно является одной из икон, однако недостатком модели является её двигатель — хотя культовый родстер Mazda заточен под быструю езду по извилистым дорожкам, мощности для напористой езды спорткару категорически не хватает.