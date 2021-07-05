В Россию вернется советское ценообразование на продукты первой необходимости Мария СадковаНа очередном заседании государственной думы Российской Федерации было внесено предложение о возврате советских стандартов регулирования ценовой политики.
В Россию вернется советское ценообразование на продукты первой необходимости Мария СадковаНа очередном заседании государственной думы Российской Федерации было внесено предложение о возврате советских стандартов регулирования ценовой политики.
Свежие комментарии