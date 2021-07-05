rabotniky

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рая Вин
    Чушь. И сколько по суду обойдётся.Сказали, что не п...
  • Николай Николаевич
    Умника из партии выгнали? Нет? Нечего и за спину Путина прятаться-это его предложение для семей с детьми. Что-то Миро...10 тысяч в каждый...
  • Павел Сивоконев
    Да, подавитесь Вы, крохоборы!!! Подачки с "барского стола" кидаете пенсионерам! Когда кончится это скотство???Пенсионерам дали ...

В Россию вернется советское ценообразование на продукты первой необходимости

В Россию вернется советское ценообразование на продукты первой необходимости

В Россию вернется советское ценообразование на продукты первой необходимости Мария СадковаНа очередном заседании государственной думы Российской Федерации было внесено предложение о возврате советских стандартов регулирования ценовой политики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх