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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Тюменцам предлагают заплатить в три раза больше за билет, чтобы получить автограф Ани из «Ранеток»

В Тюмени 12 октября с первым сольным туром выступит Аня Руднева из поп-рок-группы «Ранетки». За возможность получить автограф и фото со звездой тюменцам придется отдать за билет 3 000 рублей, в то время, как вход на концерт обойдется в 1 000.

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