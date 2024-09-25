Тюменцам предлагают заплатить в три раза больше за билет, чтобы получить автограф Ани из «Ранеток»

В Тюмени 12 октября с первым сольным туром выступит Аня Руднева из поп-рок-группы «Ранетки». За возможность получить автограф и фото со звездой тюменцам придется отдать за билет 3 000 рублей, в то время, как вход на концерт обойдется в 1 000.