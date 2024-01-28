На севере Москвы после ДТП с фурой загорелся автомобиль

На Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП и пожар, сообщает РЕН ТВ. По его данным, утром в воскресенье большегрузный автомобиль врезался в легковые машины, после чего одна из них загорелась и выгорела полностью, а другая была повреждена огнем частично.
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