На севере Москвы после ДТП с фурой загорелся автомобиль

На Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП и пожар, сообщает РЕН ТВ. По его данным, утром в воскресенье большегрузный автомобиль врезался в легковые машины, после чего одна из них загорелась и выгорела полностью, а другая была повреждена огнем частично.