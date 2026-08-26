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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайсон Фьюри: «Я не готовился к бою с Нганну не потому, что он плохой боксер. Это просто показательное выступление, игра»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что не готовился к бою против Фрэнсиса Нганну .

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