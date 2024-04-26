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"Выйти на улицу могу только ночью" - как живут люди в самом солнечном городе мира

"Выйти на улицу могу только ночью" - как живут люди в самом солнечном городе мира

Город Юма в Аризоне официально признан самым солнечным населенным пунктом планеты. 91% всего времени в течение года здесь стоит неимоверная жара — местные жители уверяют, что на улицу выйти можно только ночью.

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