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Tesla Cybercab получит Starlink V5 и сможет транслировать 4K-видео прямо во время поездки

Tesla Cybercab получит Starlink V5 и сможет транслировать 4K-видео прямо во время поездки

Илон Маск пообещал пассажирам роботакси высокоскоростной спутниковый интернет Starlink V5 вскоре начнут напрямую интегрировать в Tesla Cybercab.

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