New England Patriots agree to one-year deal with tackle DaQuan Jones

The New England Patriots agreed to a one-year contract with free agent defensive tackle DaQuan Jones, a league source told UPI on Friday.
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