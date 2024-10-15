Дмитрий Анатольевич на линии Почтительно выписываю в блокнотик новые перлы нашего дорогого Димитрия-Принудителя.
«Бить в морду»: Медведев ответил на идею Финляндии портить авто дипломатов из РФ
Комментарии
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Валерий Каулин
Забавно наблюдать, как этот никчёмный из кожи вот лезет, чтобы понравиться, как ему думается, электорату! Так ему понравилось в самом важном кресле! Ничего путного не сделал, а вроде как стал победителем грузин. Хотя никакого отношения ко всему происходящему не имел! Ему бы двор мести, учитывая его прошлый опыт.
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5 час.
Игорь Максаков
А тут ответ выплывает сам собой. Что непонятно?
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4 час.
Валерий Протасов
Давно пора проснуться и начать действовать таки образом не только против финнов, ног и против всех распоясовавшихся криминалов из числа мигрантов.
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56 мин.
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