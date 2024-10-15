«Бить в морду»: Медведев ответил на идею Финляндии портить авто дипломатов из РФ

Валерий Каулин

Забавно наблюдать, как этот никчёмный из кожи вот лезет, чтобы понравиться, как ему думается, электорату! Так ему понравилось в самом важном кресле! Ничего путного не сделал, а вроде как стал победителем грузин. Хотя никакого отношения ко всему происходящему не имел! Ему бы двор мести, учитывая его прошлый опыт.