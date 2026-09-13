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Русская весна

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Размещение ядерного оружия в Литве превратит её в цель для российских ядерных сил — Кремль

Размещение ядерного оружия в Литве превратит её в цель для российских ядерных сил — Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия на территории Литвы не усилит её безопасность, а, наоборот, резко повысит риски.

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