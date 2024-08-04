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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров об обмене заключенными: «Благодаря усилиям президента в Россию вернулась группа патриотов. Даже кандидат в президенты США признал наш итоговый успех. Так что победа будет за нами»

«Обмены и трансферы случаются не только в спорте. Так, на днях в Россию благодаря усилиям президента и специальных служб вернулась целая группа наших соотечественников и патриотов родины, а иноагенты, последовавшие в обратном направлении, уже поняли, что никому там совсем не нужны.

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