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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Макдэвида 0 голов и 4 передачи в 4 матчах сезона. Капитан «Эдмонтона» сделал 2 паса против «Филадельфии»

«Эдмонтон» выиграл со счетом 4:3 в овертайме и одержал первую победу в этом сезоне после трех поражений.

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