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Мультфильм «Ози: голос джунглей» выходит в кино 15 августа

Мультфильм «Ози: голос джунглей» выходит в кино 15 августа

Анимация в развлекательной форме поднимает очень важные вопросы. «Ози: голос джунглей», реж. Тим Харпер Кинопрокатная компания «Вольга»Ровно через неделю, 15 августа, в широкий прокат в России выходит анимационное приключение «Ози: голос джунглей» от продюсера Леонардо ДиКаприо.

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