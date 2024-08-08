Мультфильм «Ози: голос джунглей» выходит в кино 15 августа

Анимация в развлекательной форме поднимает очень важные вопросы. «Ози: голос джунглей», реж. Тим Харпер Кинопрокатная компания «Вольга»Ровно через неделю, 15 августа, в широкий прокат в России выходит анимационное приключение «Ози: голос джунглей» от продюсера Леонардо ДиКаприо.