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Геополитический замкнутый круг

Отрывок из  новой злободневной  статьи  Р. Ищенко (давненько  у  нас  его  не  было!)Сам факт начала стамбульских переговоров являлся тактической победой только для США, так как они смогли, пусть и временно, сломить сопротивление противостоящих лагерей и добиться начала формального переговорного процесса.

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